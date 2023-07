Neuer Zündstoff: Drogen-Labor und Selbstanzeige

Das Match im Lager der (Ex-)Blauen in Graz wird immer brutaler. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Obmann einer bekannten Grazer Burschenschaft und Bruder eines hochrangigen FPÖ-Politikers wegen Drogenvorwürfen zumindest bis Anfang August in U-Haft sitzt. In einer Grazer Wohnung soll der Mann über längere Zeit Crystal Meth hergestellt haben. Der Verdächtige war FPÖ-Mitglied (ohne hohe Funktion), er wurde am Montag per „Notverordnung“ aus der Partei ausgeschlossen.