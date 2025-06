Salzburger auf Liste von deutschem Bundesligisten

Kein Sommer ohne Interesse aus dem Ausland an Salzburg-Spielern. Auch im Jahr 2025 hat sich – trotz teilweise schlechter Leistungen der Bullen – nichts daran geändert. Während der Großteil der Mannschaft derzeit bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA weilt, sind einige daheim geblieben, mit denen nicht mehr geplant wird. Dazu gehört auch Amar Dedic. Der in Zell am See geborene Außenverteidiger wechselte im Winter zwar in die Ligue 1 zu Olympique Marseille. Dort spielte er aber nur zehn Mal. Salzburg kaufte ihn in der Folge wieder zurück, seit einer Woche gehört er offiziell wieder zu den Bullen.