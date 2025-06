Flughafen war 2024 fast auf Vor-Corona-Niveau

Der Flughafen Salzburg hat am Dienstag seine Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt. Der Umsatz stieg um 13 Prozent auf 81 Millionen Euro, der Gewinn vor Steuern von 2,9 auf 8,1 Millionen Euro. „Vom Ergebnis her bewegen wir uns fast wieder auf dem Niveau von vor Corona“, sagte Geschäftsführerin Bettina Ganghofer in einer Pressekonferenz. Geschuldet sei das Plus einem Zuwachs an Passagieren – und den angesichts des anstehenden Terminal-Neubaus stark zurückgefahrenen Instandhaltungskosten.