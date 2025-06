Arabische Jugendliche waren „Schwarzfischer“

Bei der Polizei gingen am Montag mehrere Hinweise ein – in Uttendorf sollen im Bereich des Badesees mehrere „Schwarzfischer“ unterwegs sein. Sie sollen ohne entsprechende Lizenz Fische aus dem Gewässer geangelt haben. Die Beamten rückten aus – und trafen beim See drei arabische Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jahren an.