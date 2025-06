Salzburger ÖBB-Gondel steht jetzt im Museum

Im Zuge der Erweiterung der Kraftwerksgruppe Stubachtal wurde ein Zufahrtstunnel errichtet, in dem Lkw und Sondertransporte fahren und Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten wetterunabhängig gemacht werden können. Damit war die Bahn für den Kraftwerksbetrieb nicht mehr nötig. Am 31. August 2023 absolvierte sie ihre offiziell letzte Fahrt, anschließend wurden die Bahnanlagen zum Teil abgebaut. Ab sofort steht sie im Technischen Museum in Wien.