Von Amerika nach Salzburg für den großen Traum

Das können die Athleten heuer erstmals im Sommer in Zell am See machen: Die Heimstätte der Zeller Eisbären hat bis Juli für die Eiskunstläufer geöffnet, der Verband hat dadurch gute Trainingsmöglichkeiten in der Nähe. „Ich hoffe, dass wir durch das Training in Österreich alle Ressourcen nutzen können, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen“, sagt Izzo. Denn der große Traum lautet Olympia 2026 in Mailand (It), im Herbst beginnt die finale Phase der Quali.