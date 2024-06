Andreas Moravec: Vorbilder und Armdrücken

Als „Quizmaster“ stellt Andreas Moravec seine Gäste von Montag bis Freitag im ServusTV-Studio auf die Wissensprobe. Doch auch er selbst quizzelt gerne und prüft mit Frau Tanja stetig sein Allgemeinwissen: „Natürlich sehen wir uns auch gerne andere Quizshows an, denn lernen kann man immer etwas!“, so Moravec zur „Krone“. „Sonst schaue ich im TV meistens Sport und Unterhaltung, gerne Shows. Da fiebern wir dann gemeinsam mit.“ In „Durchgezappt“ verrät der 41-Jährige seine TV-Highlights – wobei er sich diese Woche stark einbremsen muss, um nicht nur Fußball zu empfehlen, wie er schmunzelnd verrät.