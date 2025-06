In der „Pension Schöller“ darf geträumt werden

Wohl gewählte Gesprächsumgebung

Schöller kennt man vornehmlich als stummen Diener Vormärz des „Kaisers“ Robert Palfrader, der auch sein Gast bei der allerersten Episode des Podcasts „Pension Schöller“ war. Schon davor hat der gebürtige Oberösterreicher mit seinem Brudi Karli Kabarett gespielt und für den alternativen Radiosender FM4 Texte, Sketches und Kampagnen verfasst. Die Offenheit und inhaltliche Breite seines Berufslebens nimmt er sozusagen deckungsgleich in die neue Fernsehsendung mit. Gut gewählt war deshalb auch der Interviewtermin – im Café Göttlich & Freud in Wien-Alsergrund blickte der legendäre Tiefenpsychologe Sigmund Freud als Wandgemälde auf die beiden Interviewpartner herab. „Aufgrund der Sendung habe ich mich selber mehr mit Traumdeutung befasst. Sehr gut zum Thema passt auch dass der Titel des Debütalbums von Billie Eilish, ,When We Fall Asleep, Where Do We Go?‘ Wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, kann man nicht mehr aufhören.“