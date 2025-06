„Tatort“ aus Zürich: Eine haarige Angelegenheit

„Die Haare sind der Spiegel der Seele“ hören wir im Laufe des Krimiabends, der sich angestrengt an sein Motto hält. Und natürlich haben auch die Figuren einen Bezug zum Thema, trug doch auch Kommissarin Isabelle Grandjeans verstorbene Mutter wegen ihrer Krebserkrankung eine Perücke: „Die Erinnerung an ihre Mutter, an dieses gemeinsame, intime und zugleich tragische Erlebnis kommt für sie völlig unerwartet“, erklärt Darstellerin Anna Pieri Zuercher.