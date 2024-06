Schleuderkurs | Verloren gegangen

Verloren gegangen. Wie sehr es die Roten in der Asyl- und Migrationsfrage schleudert, zeigt sich auch an einem weiteren „Krone“-Interview. In unserer Wiener Ausgabe leugnet Sozialstadtrat Peter Hacker, der als Partei-Linker gilt, nicht nur, dass es einen Zuzug in unser Sozialsystem gebe, sondern sagt auch: „Die SPÖ ringt gar nicht nach einer Asyllinie. Die SPÖ ist die einzige Partei, die überhaupt eine hat.“ Und wie kommentiert all das Hans-Peter Doskozil, der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann, ein Partei-Rechter, heute im großen „Krone“-Sonntagsinterview bei Conny Bischofberger? Er wirkt in vielerlei Hinsicht einigermaßen ernüchternd und kommt zum wenig erfreulichen Schluss: „Die Glaubwürdigkeit in der Migrationsfrage ist bereits sehr weit verloren gegangen.“ Da hat er leider absolut recht.