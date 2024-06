Flo & Wisch bringen Jugend die Demokratie näher

Landtagspräsident Robert Hergovich hat 2024 zum „Jahr der Demokratie“ erklärt. Zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten sind geplant. Zu den Höhepunkten zählt die Zusammenarbeit mit dem Kabarettduo Flo & Wisch, Florian Roehlich und David Krammer. Mit einer Video-Reihe werden verschiedene Aspekte der Demokratie beleuchtet. „Wir haben es als spannend empfunden, den richtigen Zugang zu einem vielleicht doch etwa sperrigen Thema zu finden, dieses mit Humor und mit der Form der Satire zu übersetzen“, so das Kabarettduo, die als Intendanten des Festivals „Kabarett am See“ in Oggau auch einen engen Burgenland-Bezug haben.