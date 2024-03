„Den Landtag verstärkt für Bevölkerung öffnen“

„Im Mittelpunkt stehen der Schutz und die Stärkung der Demokratie. Ich will daher den Landtag verstärkt öffnen und alle Burgenländer einladen, ihn zu besuchen“, so Hergovich. Aus diesem Grund wurden auch die Führungen im Haus neu konzipiert. Die Buchungen erfolgen über ein neues Online-Tool – mit dem zusätzlich auch kulturelle Angebote in Anspruch genommen werden können. Laut Hergovich sollen heuer zwischen 4000 und 5000 Besucher im Landtag begrüßt werden. Im Vorjahr waren es rund 2000.