Volksschule Draßburg steht unter Wasser: Sperre

Besorgte Blicke waren die ganze Woche auf die von der Unwetterkatastrophe extrem betroffenen Orte im Bezirk Oberwart gerichtet. Doch ebenso in Gemeinden des Bezirkes Mattersburg richteten heftige Regenschauer ab dem vergangenen Samstag enorme Schäden an. Wolkenbruchartige Gewitter hinterließen vor allem in Baumgarten und Draßburg deutliche Spuren.