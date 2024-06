Klimakleber in Haft: Aktivisten-Demo in Wien

Weil sich aktuell mehrere Aktivisten der Letzten Generation in Haft befinden, legt die Gruppierung am Freitag im Bereich Rossauer Lände für die Wiener den Verkehr lahm. Als „Solidaritätsmarsch“ wird die laut Polizei nicht angezeigte Versammlung bezeichnet. Auf dem Weg in die Arbeit staut es sich.