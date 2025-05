Warum Paris eine Straße für die Wiener Lobau hat

Napoleons „Schaf“ als Löwe

Mehrmals hatte Mouton in aussichtslos scheinenden Schlachten das Blatt zugunsten seines Befehlshabers gewendet und wurde dabei wiederholt schwer verwundet, was Napoleon scherzen ließ: „Mein Mouton (französisch für „Schaf“) ist ein Löwe.“ Das bewies er auch bei Wien: Dass Napoleon in Aspern „nur“ eine Schlacht verlor, aber keine komplette Niederlage erlitt, war einem überraschenden Sturm Moutons auf die Stellungen der Österreicher in Essling zu verdanken, was wesentlich zur Rettung des in den Donauauen zusammengedrängten französischen Heers beitrug.