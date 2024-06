Abtreibungspille in den USA bleibt zugelassen

Behörde erleichterte Zugang

Bei mehr als 60 Prozent der Schwangerschaftsabbrüche in den USA kommt die Pille Mifepristone zum Einsatz. Das Medikament wurde 2000 in den USA zugelassen und wird von der US-Arzneimittelbehörde FDA als zuverlässig eingestuft. Üblicherweise wird Mifepristone zusammen mit der Arznei Misoprostol für den Schwangerschaftsabbruch eingesetzt – Misoprostol kann aber auch allein verwendet werden. Eine Kombination aus beiden Präparaten ist laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwas wirksamer.