Bahnhof Weststeiermark: „Tor in neues Zeitalter“

Für Vize-Landeshauptmann Anton Lang öffnet sich nach 30 Jahren der Planungen und des Bauens ein „Tor in ein neues Zeitalter“: „Die Koralmbahn ist ein Jahrhundertprojekt.“ Eines, das es in dieser Dimension in naher Zukunft wohl nicht mehr geben werde. Immerhin werden – samt 23 Bahnhofsum- und neubauten sowie der Errichtung von 100 Brücken – stolze 6,1 Milliarden Euro in die Verbindung zwischen Kärnten und der Steiermark investiert.