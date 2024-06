Schulwart bekommt mehr Unterstützung als Schelte

„Ohne Überwachung geht anscheinend nichts mehr in Österreich. Da sollen die Kinder und deren Eltern in die Pflicht genommen werden und nicht der Schulwart“ – dieses Posting eines Lesers auf „Krone.at“ bringt auf den Punkt, was sich wohl viele beim „Skandal“ um die Videoüberwachung einer Schultoilette in Eberstalzell gedacht haben. Insgesamt wurde unser Artikel mehr als 100-mal kommentiert – denn die beiden Themenkreise Schule/Vandalismus/Erziehung und Videoüberwachung bewegen viele Landsleute.