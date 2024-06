Warnung: Hohe Gefahr in Wäldern und an Flussufern!

Ein Hochwasser wie alle 300 Jahre

Das bestätigt Christoph Schlacher von der Wasserwirtschaftsabteilung des Landes. In der Oststeiermark waren beispielsweise 28 von 45 Rückhaltebecken „voll eingestaut“, wie es im Fachjargon heißt. Steiermarkweit musste in zwei Fällen das Wasser kontrolliert abgelassen werden: am Schöcklbach in Weinitzen und am Lebingbach in Vorau. Der Pegel beim Übelbach überschritt übrigens die Marke eines Hochwassers, das nur alle 300 Jahre vorkommt! Beim Voraubach und beim Rohrbach wurde die 100-Jahre-Marke erreicht.