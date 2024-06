„Gemeinden werden es alleine nicht schaffen“

So wie Dolesch geht es vielen in Neudau und der gesamten Region bis hinauf ins Wechselland. „Wir sind mittendrin, alle Schäden zu erheben. Laufend kommen neue Meldungen von Privatpersonen“, so Dolesch, der nach einem Rundgang mit Bezirkshauptfrau Kerstin Raith-Schweighofer am Mittwoch sagt: „Die Lage ist im Griff, der Zusammenhalt in der Bevölkerung großartig.“