Coughlan: „Meine Taille ist nicht gephotoshoppt“

„Bridgerton“-Stars lagen nackt am Set herum

Auch Schauspielkollege Luke Newton, der in der Serie Colin Bridgerton spielt, äußerte sich gegenüber „People“ über die Kostüme am Set. Was Mr. Bridgerton betrifft, so kam er aber mit seiner Garderobe relativ glimpflich davon. „Ich trage kein Korsett und keine Absätze, aber die Outfits verändern wirklich die Haltung, was sich gut anfühlt und der Figur wirklich hilft“, sagte Newton zu People und fügte hinzu: „Aber sobald ich das Set verlasse, möchte ich das bequemste Outfit tragen.“