Coughlan: Nacktszene als „F**k you“ an Bodyshamer

In der neuen „Bridgerton“-Staffel geht es wieder heiß her – und sogar noch heißer, als ursprünglich geplant war. Das verriet Nicola Coughlan, die als Penelope Featherington in Staffel 3 in den Fokus gerät, jetzt in einem Interview. Der Grund: Sie wollte mit den zahlreichen Nacktszenen ihre Bodyshamer ärgern.