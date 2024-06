Wir sehen zu wenige so perfekte Brüste wie meine

Bei einem Auftritt in Dublin im Rahmen der Werbetour für den zweiten Teil der dritten Staffel der Kultserie kam das Thema auf eine angekündigte Sexszene in „Bridgerton“, in der Nicola Coughlan nackt ist. Eine Journalistin bezeichnete dies als mutig von der 37-jährigen Schauspielerin, die das aber nicht gelten ließ.