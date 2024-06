Oststeirerin nach Unwettern: „Es ist zum Rean“

Im eigenen Heim – wer weiß, wie lange das noch so ist. Das Haus älteren Baujahres ist nur gemietet, war vorher schon baufällig. „Wahrscheinlich kann man es nur noch wegschieben“, befürchten Nachbarn. Dann ist die Steirerin, die schon so viel an die Flut verloren hat, auch noch heimatlos.