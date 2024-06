Bahnstrecke zwischen Schwarzach und Lend gesperrt

Wann dieser inneralpine Streckenabschnitt („Salzburg-Tiroler-Bahn“) wieder geöffnet werden kann, war Mittwoch in der Früh unklar. Ein Geologe muss noch den Hang begutachten und dann entscheiden, ob weitere Sicherheitsmaßnahmen notwendig sind oder ob die Züge wieder verkehren können. Am Dienstagabend, in der Nacht und auch am Mittwoch in den Morgenstunden hatte es immer wieder geregnet.