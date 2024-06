Lenker sprang heraus, als Lkw 60 Meter abstürzte

Der Einheimische (21) fuhr am Dienstag gegen 10 Uhr mit einem Lkw rückwärts einen Forstweg in St. Anton am Arlberg entlang, um dort etwas abzuliefern. Dabei kam er zu weit nach rechts, weshalb er in weiterer Folge ca. 60 Meter über eine steile Böschung abstürzte und sich das Fahrzeug mehrmals überschlug.