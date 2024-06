Neues Konferenzzentrum in Klagenfurt kommt fix

Liesnig fehlte bei Entscheidung

Stadtvize und Finanzreferent Philipp Liesnig (SP), der das Konferenzzentrum lange blockiert hatte, fehlte. Darum brachte SP-Stadtrat Franz Petritz den Antrag ein. Bei der Abstimmung hat die SP jedoch den Saal verlassen. Petritz: „Wir fordern, dass auch die Wirtschaftskammer mitzahlt, schließlich gehören ihr 26 Prozent der Kärntner Messen. Laut Rechnungsabschluss haben sie Rücklagen in Höhe von 54 Millionen Euro.“ Der Gemeinderat muss der Form halber noch das Okay zum Konferenzzentrum absegnen. „Es könnte sein, dass am kommenden Mittwoch die ganze SP bei der Abstimmung erneut den Saal verlässt“, sagt Petritz. Dabei ist die SP die stimmenstärkste Partei in Klagenfurt, so etwas hat es noch nie gegeben.