NR-Wahl: Grüne wählen Kogler zum Spitzenkandidaten

Voglauer Spitzenkandidatin in Kärnten, Zadic in Wien

Gewessler und Maurer werden ausschließlich auf der Bundesliste kandidieren, während Voglauer auch Spitzenkandidatin auf der Landesliste in Kärnten und Zadić auf jener in Wien ist. Die derzeitige Justizministerin wird damit wohl über die Landesschiene zu einem Nationalratsmandat kommen, schafften die Grünen 2019 (mit 26 Mandaten bei 13,9 Prozent Stimmanteil bundesweit) doch zwei Regionalwahlkreis- und vier Landesmandate in der Bundeshauptstadt.