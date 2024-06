Benkos Masseverwalter klagt „Stroh-Mama“ Ingeborg

Die Mutter als Mitstifterin

Die Masseverwalter hegen jedoch den konkreten Verdacht, dass der 47-jährige Tiroler, der seit Konkurseröffnung offiziell von 3700 Euro im Monat leben will, Vermögenswerte in seine Stiftungen in Österreich und in Liechtenstein transferiert haben könnte. Sowohl bei der Laura Privatstiftung in Innsbruck als auch bei der Ingbe Stiftung in Vaduz scheint Benkos 74-jährige Mutter Ingeborg als Mitstifterin und – im Gegensatz zu ihrem Sohn – als Begünstigte auf. Ingeborg Benko, eine pensionierte Kindergärtnerin, wird offensichtlich als „Stroh-Mama“ für ihren Sohn René eingeschätzt.