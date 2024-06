Paukenschlag: Gericht friert Benko-Millionen ein

62-Meter-Jacht für 25 Millionen

Konkret geht es um die 62-Meter-Jacht RoMa, mit der Benko in den letzten Jahren durch die Meere schipperte, um Geldgeber an Land zu ziehen. Die RoMa befand sich im Besitz einer Tochtergesellschaft der Laura Privatstiftung. Nach dem Zusammenbruch des bewusst undurchsichtig gestalteten Signa-Konzernkonglomerates sollte auch die Motorjacht veräußert werden: Dem Vernehmen nach ging sie um 25 Millionen Euro an Paul van Zuydam, den Eigentümer der Le Creuset-Gruppe, den Weltmarktführer für Kochgeschirr aus emailliertem Gusseisen. Van Zuydam ist ein südafrikanischer Unternehmer, dessen Vermögen auf eine halbe Milliarde Euro geschätzt wird.