Hier bekommen Sie am meisten für ihr Urlaubsgeld

Europäische Destinationen wurden teurer

Generell sind europäische Destinationen heuer im Vergleich zum Vorjahr und im Verhältnis zu Österreich etwas teurer geworden – und das trotz der hohen inländischen Inflation, sagte Stefan Bruckbauer, Chefökonom der UniCredit Bank Austria am Dienstag laut Aussendung. „In der Türkei und in Ungarn, wo in der Vergangenheit der Urlaubseuro am meisten wert war, bekommt man heuer aufgrund der hohen Inflation jedoch deutlich weniger als im Vorjahr“, so Bruckbauer. Dennoch bleibe Ungarn eines der Länder, wo die Kaufkraft für Österreicherinnen und Österreich besonders hoch bleibt.