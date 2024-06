„Urlaubsschnäppchen können schnell teuer werden“

Saisonende günstiger

Griechenland sei nach wie vor sehr beliebt, aber nordische Länder ziehen an. „Bei teils 40 Grad im Süden wird es den Leuten zu heiß“, so Schobesberger, „auch Fernreisen entwickeln sich positiv.“ Wurden im Jahr 2022 in seinem Reisebüro durchschnittlich rund 3800 Euro pro Buchung ausgegeben, sind es heuer schon fast 6000 Euro. Sparen könne man zu Saisonende ab Mitte September, „da kann man in Griechenland und Spanien noch baden“, weiß der Reisebürochef.