Renaturierung: ÖVP als „gewohnter Verzögerer“

Rechtliche Fragen offen

„Springen Sie über ihren Schatten“, appellierte Franz Essl an die Politik. „Das Renaturierungsgesetz ist ein historisches Gesetz, weil es Klima, Umwelt und Ernährungssicherheit gemeinsam als gleichberechtigte politische Aufgabe sieht“, betonte er. Er sei noch „vorsichtig zuversichtlich“, dass Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) beim EU-Rat am 17. Juni in Brüssel zustimmen könne, auch wenn die ÖVP dieses weiterhin ablehnt. Es seien allerdings noch rechtliche Fragen offen. Die Ministerin brauche außerdem den entsprechenden Handlungsspielraum, appellierte er an die SPÖ-geführten Bundesländer Wien und Kärnten. Diese waren zuletzt aus der ablehnenden Linie der Bundesländer ausgeschert, die Gewessler eine Zustimmung unmöglich macht. Die beiden Länder müssten diese neue Position nun noch klarstellen.