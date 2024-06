Hochwasserschutz: Es braucht neue Dimensionen!

Das Land steht zur Seite

„Gerade deshalb müssen wir jetzt feststellen, dass diese Dämme zwar einen Teil der Wassermengen zurückhalten konnten, aber nicht zur Gänze“, so der Landeshauptmann. Wie sich auch in Rauchwart oder Grafenschachen und Loipersdorf zeigte. „In naher Zukunft gilt es, Rückhalteeinrichtungen in einem ersten Schritt sofort zu sichern und in einer noch größeren Dimension zu verstärken, weil die Ausrichtung auf ein 100-jähriges Hochwasser offenbar nicht ausreichend ist“, erklärte Doskozil.