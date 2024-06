Keine Wahl für unsere Erde

Sogar die Grünen versagen dabei, dieses so wichtige Thema glaubwürdig zu vertreten – und vergraulen mittlerweile sogar die Jungen, anstatt sie mit einer zukunftsorientierten Politik zu erreichen. Und das, obwohl der Klimawandel zurzeit in den ständigen Unwetterkapriolen und den verheerenden Flutkatastrophen so gegenwärtig spürbar ist. Ein Armutszeugnis, eines der drängendsten Probleme unserer Zeit zu einem Verlierer-Thema zu machen.