150.000 Liter Villacher Bier für Kirchtag gebraut

Bier wird nicht in Kärnten gebraut

„Villacher Bier begleitet den Kirchtag von Beginn an. Es freut uns, diese Tradition aufrechtzuerhalten. 1500 Hektoliter Bier werden bei dem Volksfest gezapft. Das Bier für solche Feste wird nicht in Graz, sondern in Villach gebraut, das können wir auch für die Zukunft garantieren. Wir unterstützen das Event zudem mit Equipment – von Kühlschränken über Sonnenschirme bis hin zu Gläsern. Insgesamt sind wir mit zwölf Lkw im Einsatz, die jeweils viermal beladen werden, alles anliefern und wieder abholen“, verrät Oliver Plieschnig, regionaler Verkaufsdirektor der Brau Union Österreich, die logistischen Hintergründe des Kirchtages.