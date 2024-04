Villacher Bier wird bald in Graz-Puntigam gebraut

28 Kündigungen stehen im Raum

Das bedeute eine mittelfristige Übersiedelung für die meisten Mitarbeiter in der Logistik der Brauerei Villach. In der Stadtbrauerei selbst werde es ein Team für den Brauprozess und im Eventbereich geben. „Für jene Mitarbeiter, die in der neuen Stadtbrauerei und am neuen Logistikstandort keinen Arbeitsplatz finden, bieten wir in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat einen Sozialplan und umfangreiche Unterstützungsangebote an“, heißt es seitens der Brau Union. 28 der 40 beschäftigten Brauerei-Mitarbeitern soll das Angebot gestellt worden sein, nach Graz zu gehen, sonst würden sie mit 1. Mai gekündigt.