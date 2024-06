Trofaiacher Extremsportler hat die Donau bezwungen

Er hat es tatsächlich geschafft! Andreas „Rambo“ Ropin brachte die komplette Donau-Strecke vom Ursprung im deutschen Donaueschingen bis zur Mündung im Schwarzen Meer in Bulgarien laufend und am Rad hinter sich. Selbst die Strecke zum Startpunkt hat der Steirer aus Trofaiach per Bike zurückgelegt. Im Mai startete er das Unterfangen (die „Krone“ hat berichtet), jetzt hat Österreichs „verrücktester“ Extremlaufsportler sein wohl bisher größtes Abenteuer erfolgreich absolviert. Er legte in Summe eine Strecke von 3700 Kilometer zurück.