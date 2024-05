Einmal die Donau entlang: Steirer auf Laufmission

Der Werdegang von Andreas Ropin aus Trofaiach ist beeindruckend: Einst litt er unter Alkoholsucht, heute gilt er als Österreichs bekanntester Ultrabergläufer. Der Sport hat ihn „befreit“. So lief der 45-Jährige etwa schon in 24 Stunden siebenmal auf den Hochschwab, rannte in sechs Stunden auf den Mont Blanc, erklomm im Laufschritt in 36 Stunden sechsmal den Großglockner und umlief ganz Österreich in 72 Tagen.