Otto Jaus: Kasperl, Kicker und Klima

Mit insgesamt 105.622 Kinobesuchern war die Krimi-Komödie „Pulled Pork“ – hinter „Griechenland“ und „Der Fuchs“ die dritterfolgreichste österreichische Produktion des Kinojahres 2023. Otto Jaus ging darin mit Paul Pizzera auf unkonventionelle Verbrecherjagd. Auch in „Venus & Jupiter“ (zu sehen im „Theater im Park“), einer göttlich römischen Komödie von Michael Niavarani, schlüpft Schauspieler Jaus einmal mehr in eine Rolle der anderen Art. Was der 41-Jährige schaut, wenn er selbst nicht auf den Bühnen dieser Welt oder vor der Kamera steht, verrät er in „Durchgezappt“.