Zehntausende bei der Regenbogenparade in Wien

Unter dem Motto „Pride is a demonstration“ strömten Zehntausende Menschen am Samstag zur 28. Regenbogenparade zum Wiener Ring, um sich für die Rechte von LGBTIQ-Menschen starkzumachen. Gegen 12 Uhr setzte sich der bunte Zug „andersrum“ entgegen der Fahrtrichtung am Ring in Bewegung, der Abschluss ist ab 18 Uhr am Rathausplatz geplant. Die Organisatoren rechneten insgesamt wieder mit mehr als 300.000 Teilnehmern.