Das war stark – mit Klasse ins Achtelfinale!

Tim Berger, der am Mittwoch in der AHS Wien West die Matura gemeistert hatte, und Timo Hammarberg starteten ideal in die U22-EM. Erst gaben sie sich in ihrem ersten Spiel gegen Andrija Tomic/Aleksa Mandic aus Serbien keine Blöße – 21:10, 21:17. Am Freitag folgte gegen Radu Muresan/Iannis Alb aus Rumänien ein 21:14, 21:8 und gegen die Belgier Kyan Vercauteren/Daan Hendrikx ein 21:14, 24:22.