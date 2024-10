LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen den GAK!

„Keiner hat das Gefühl, dass wir in einer Krise sind!“

Beim Aufsteiger versucht man derweil trotz des Liga-Fehlstarts geduldig zu bleiben und keine Krisenstimmung aufkommen zu lassen. „So eine Situation habe ich in dieser Art und Weise noch nie gehabt, vor allem in acht Spielen so viele Gegentore (16) bekommen zu haben. Das ist zurzeit keine ganz einfache Phase, aber wir gehen trotzdem mit einer richtig guten Einstellung ins Spiel“, erklärte Stamm-Goalie Tormann Jakob Meierhofer und fügte hinzu: „Keiner hat das Gefühl, dass wir in einer Krise sind.“