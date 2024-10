LIVE ab 16.30 Uhr: Rapid muss bei Basaksehir ran

Auf Rapid wartet zum Auftakt in die Liga-Phase der Conference League ein neuerliches Gastspiel in der Türkei. Die Hütteldorfer treffen in Istanbul auf Başakşehir und damit binnen zweier Monate auf den zweiten Süper-Lig-Klub. Im August gab es in der Europa-League-Quali gegen Trabzonspor zwei Siege, wodurch Grün-Weiß die erstmalige Teilnahme an einem Europacup-Hauptbewerb seit der Saison 2021/22 fixierte.