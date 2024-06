Schoeller-Areal bekommt neuen Eigentümer

„Wir wachsen und benötigen Raum für Personal und Material. Die Revitalisierung des Schoeller-Areals ist die perfekte Lösung“, erklärte Günther Lehner, Chairman of the Board der Alpla Group. So hat der international tätige Verpackungsspezialist mit Hauptsitz unweit des historischen Areals dieses per 3. Juni 2024 übernommen.