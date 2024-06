So steht es um Abschiebungen Schwerstkrimineller

Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) preschte am Donnerstag mit der Ankündigung vor, Abschiebungen Schwerstkrimineller aus Syrien und Afghanistan in ihre Heimatländer zu ermöglichen. Die SPÖ zog in Person von Philip Kucher nach. Schnell erntete der SPÖ-Klubobmann parteiintern viel Zuspruch. Wer dennoch skeptisch ist und warum es auch bei der Umsetzung hapern dürfte.