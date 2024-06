Kurz vor der Wahl kommen sie drauf …

Es ist so offenkundig, dass es schon fast wehtut. Kurz vor der morgigen Wahl zum europäischen Parlament kommen einige Politiker drauf, dass man kriminelle Asylwerber nun doch nach Afghanistan und Syrien abschieben könnte. Den Anstoß gab der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der nach dem Messerangriff in Mannheim eine harte Linie gegen radikale Islamisten angekündigt und damit eine Kehrtwende in der Sozialdemokratie vollzogen hatte.