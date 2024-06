Krampus bereitet die nächste Generation vor

Als wäre das nicht schon genug, hat der Catcher auch noch andere Eisen im Feuer. Als „Winterdämon“ will er seine eigene Karriere vorantreiben. In den nächsten Monaten stehen Shows quer durch Europa an. Mit der Liga Prime Time Wrestling (PTW) plant er den nächsten Mega-Event in Hallein. Zu den bereits bekannten Stars gesellen sich im Oktober die Ex-WWE-Größen Santino Marella und Samuray del Sol (Kalisto).