Nett im Leben, als Krampus gnadenlos im Wrestling!

In der Pandemie schoss ihm die Idee ein. „Ich wollte etwas auf den Weg bringen, was es nicht gab!“ So stülpte Daniel Prühs das Krampus-Kostüm über. Seine Verkleidung beschränkt sich freilich nicht auf die Weihnachtszeit. Mit diesem Gimmick fegt der 31-jährige Salzburger seit Mitte 2021 durch den Ring zahlreicher Wrestling-Events in Europa, zuletzt beim Prater-Catchen in Wien. Dabei verkörpert der zweifache Familienvater das Gegenteil seines eigentlichen Naturells. „Ich bin immer nett!“