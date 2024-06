Hausherr von Fans zu Sieg über Angstgegner gepusht

Planung dauert halbes Jahr

Dabei wird dem Stadt-Salzburger so schon nicht fad. „Ich gebe ja zwischendurch Klassen Unterricht, bin von halbacht morgens bis spätabends hier im Einsatz“, gewährt die Nummer 119 der Squash-Welt Einblick. „Zum Glück gibt‘s aber auch viele Helfer. So kann ich mich vor den Matches noch kurz zurückziehen und vorbereiten. Es gilt ja doch jedes Prozent Einsatz! Und shoppen gehen spielt es da nicht“, spielt er auf das Ambiente im Einkaufstempel an. Generell fordert sein „Baby“ Mozart Open dem Turnier-Paten viel ab. „Die Gedankenspiele für nächstes Jahr beginnen gleich nach Turnierende. Ein halbes Jahr davor geht‘s los mit der Logistikplanung. Eigentlich kann man das gar nicht in Stunden fassen.“